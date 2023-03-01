Под Волгоградом 52-летнего мужчину обвиняют в убийстве на почве ревности

СК завершил расследование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи направили материалы уголовного дела в отношении 52-летнего подозреваемого в убийстве мужчины в прокуратуру. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление произошло 26 января в поселке Комсомольском Палласовского района. В доме на улице Рабочей находились подозреваемый, его сожительница и 32-летний знакомый. Мужчина приревновал любимую.

- В процессе конфликта фигурант схватил нож и нанес им один удар в область груди своего оппонента, попав в сердце. Указанное ранение стало для мужчины смертельным, он скончался на месте происшествия, - уточнили в следкоме.

После утверждения обвинительного заключения прокуратура направил уголовное дело в суд.