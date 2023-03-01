В Волгоградской области начинается сезон клещей

Роспотребнадзор напоминает о мерах безопасности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградцев предупредили о начале активности клещей. С наступлением весны кровососущие после спячки идут в атаку и приносят множество опасных инфекций, о чем volgograd.kp.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Клещи могут переносить такие опасные инфекции как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, - рассказали в ведомстве.

Специалисты также напомнили о необходимых мерах профилактики – это обработка природных территорий и сельскохозяйственных животных, а также средства личной защиты. При обнаружении на себе кровососущего насекомого, необходимо обратиться к врачу, а затем, после его удаления на протяжении двух недель дважды в день измерять температуру и следить за своим самочувствием.