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НовостиОбщество1 марта 2023 7:44

В Ворошиловском районе Волгограда 1 сентября 2023 года откроется новая школа

Общеобразовательное учреждение на тысячу мест строят на улице Кузнецкой
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волгоградской области

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде 1 сентября 2023 года примет учеников новая школа. Общеобразовательное учреждение возводится на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации. С ходом строительства ознакомился губернатор Андрей Бочаров. Он поручил проработать вопросы транспортной и пешеходной доступности школы.

- Школа находится в уже сложившемся застроенном микрорайоне и это требует принятия дополнительных решений, что мы с главой города сегодня и обсуждали, - отметил губернатор.

В Ворошиловском районе плотная застройка многоэтажек, из-за чего отсутствуют широкие проезды, сквозные дороги, во дворах небольшое число парковок. Такая ситуация в районе сложилась из-за застройки домов в 90-е и 00-е годы.

- Застроили все, что можно. Нам приходится находить решения, чтобы обеспечить доступность социальных объектов, доступность микрорайона в целом, чтобы позволить людям нормально жить, - заявил Андрей Бочаров.

Что касается школы на улице Кузнецкой, то она готова почти на 90%. Сейчас подрядчик АО «Приволжтрансстрой» занимается внутренней отделкой помещения, установкой технологического оборудования. С наступлением тепла на пришкольном стадионе уложат покрытие, смонтируют поливочный водопровод, высадят растения. В здании будет 40 классов, спортивные залы, деловой центр, актовый зал, библиотека, мастерские, лаборатории, пищеблок. Школа будет адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья.