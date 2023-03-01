За танцы на Мамаевом кургане оштрафовали брейк-дансеров из Сочи

Брейк-дансеры станцевали у подножия Родины-матери. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Центральный районный суд Волгограда 1 марта рассмотрел дело о танцах с матом на Мамаевом кургане. Двоих брейк-дансеров из Сочи - 30-летнего Артема Дьякова и 33-летнего Роберта Антоняна - за мелкое хулиганство оштрафовали на 1 тысячу рублей каждого, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 24 февраля перед соревнованиями по брейкингу двое участников сборной Краснодарского края решили посетить мемориал на Мамаевом кургане. Затем парни «зажгли» напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко - танцевали брейк и матерились, не обращая внимания на возмущение других посетителей памятного места.

Брейк-дансеры еще могут обжаловать решения суда.

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