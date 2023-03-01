Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 7:24

Под Волгоградом 55-летняя женщина по пути домой через реку провалилась под лед

Тело женщина вытащили жители Новоаннинского
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проводят проверку по факту гибели 55-летней жительницы города Новоаннинский. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тело женщины обнаружили 28 февраля местные жители.

По предварительной информации, в ночь перед трагедией погибшая возвращалась домой через реку. Внезапно лед под ней провалился, женщина оказалась в холодной воде и не смогла выбраться. Очевидцы нашли ее тело в реке Перевозинка напротив дома на улице Львова. Они же и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

- Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти, организована проверка, - добавили в областном следкоме.