Экс-заместитель директора Волгоградзеленхоза отправился под суд

В своем преступлении мужчина не сознался Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокуратура Волгоградской области утвердила заключение по делу бывшего замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева. Мужчина обвиняется по статьям: мошенничество, служебный подлог и получение взятки за общее покровительство, в особо крупном размере. Об этом volgograd.kp.ru сообщают в областной прокуратуре.

По версии следствия, в 2021 году Станислав Беляев подготовил подложные документы об устройству парковки в Волгограде. Однако по факту работы МБУ «Волгоградзеленхоз» не выполняло, а бюджетные средства в размере более 300 тысяч рублей подрядчик передал лично Беляеву.

Также, пользуясь своим положением, замдиректора учреждения в 2021-2022 годах получал от частного предпринимателя взятки на сумму более 4 миллионов рублей за общее покровительство и способствование заключению с последним муниципальных контрактов.

Свою вину Станислав Беляев отрицает, а вот коммерческий директор во всем сознался. Проверка материалов уголовного дела прокуратурой Центрального района показала, что собранных доказательств достаточно для утверждения обвинительного заключения.

Таким образом, экс-заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз» отправится на скамью подсудимых, до суда он будет находиться под стражей. Коммерческий директор отделался подпиской о невыезде.