В Волгоградской области в последний момент отменили учебную тревогу

В Волгограде и области отменили учебную тревогу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгоградской области в самый последний момент отменили проведение учебной тревоги. 1 марта она не состоится. Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения переносится на другой срок. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

В ведомстве не назвали причины отмены учебной тревоги и на какую дату она переносится. По сообщениям администрации Еланского района, проверка систем оповещения переносится из-за хакерских атак, проведенных 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи.

Напомним, планировалось, что учебная тревога «Внимание всем» зазвучит в Волгоградской области 1 марта.