В Волжском в квартире нашли мертвым 14-летнего школьника

Медики констатировали смерть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, тело которого обнаружили в квартире, где мальчик проживал вместе с семьей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, трагедия случилась в одном из многоэтажных домов на улице Оломоуцкой в Волжском 26 февраля.

Пару дней назад родственники, вернувшись домой, обнаружили бездыханное тело ребенка. Они пытались оказать помощь, вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительной информации, причиной гибели несовершеннолетнего стала асфиксия. Следов криминала нет.

Организована проверка.