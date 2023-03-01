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НовостиОбщество1 марта 2023 6:16

Жители Волгограда и области 1 марта услышат сигнал тревоги

В первый день весны пройдет комплексная проверка средств оповещения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде 1 марта зазвучит сигнал учебной тревоги

В Волгограде 1 марта зазвучит сигнал учебной тревоги

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 1 марта пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. По региону заработают сигналы учебной тревоги. Электросирены, громкоговорители и другие технические средства оповещения зазвучат с 10.00 до 11.00. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

- По сетям оповещения будут переданы сигналы «Внимание всем», в том числе будет проверена работоспособность систем экстренного оповещения посредством электросирен, которые будут работать в формате прерывистого и непрерывного звучания, - сообщили в мэрии Волгограда.

Сигналы будут передаваться по радио, телевидению, уличным громкоговорителям и системам оповещения на предприятиях. Волгоградцев просят соблюдать спокойствие и напоминают, что сигнал тревоги учебный. Подобные проверки проводятся 2 раза в год.

Однако в Урюпинске решили не включать системы оповещения.

- Запланированная на 1 марта 2023 года комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области (РАСЦО) с запуском оконечных устройств (электросирен и акустических устройств) переносится на более поздний срок, - отметили в администрации Урюпинска.