Две иномарки столкнулись на посту ДПС в Волжском

Иномарка вылетела на встречку прямо на посту ДПС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две иномарки столкнулись вечером 28 февраля на посту ДПС на въезде в Волжский со стороны Волгограда. Водитель Volkswagen Passat вылетел на встречку на въездной группе и врезался в Toyota Land Cruiser 200. В ДТП пострадали три человека, госпитализация понадобилась одному из пассажиров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Пассажир Volkswagen 1951 года рождения доставлен в горбольницу №1 Волжского, - рассказали в ведомстве.

Авария произошла около половины пятого вечера. 44-летний водитель Volkswagen Passat ехал в сторону Волжского. На посту ДПС он по непонятной причине выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник. Травмы получили три человека.

Получившего ушибы водителя Volkswagen врачи осмотрели и оказали помощь на месте. В больницу с места ДТП увезли двух его пассажиров. 71-летнего мужчину оставили в больнице Фишера, а 63-летнюю женщину отпустили лечиться домой. В Toyota Land Cruiser 200 обошлось без пострадавших.