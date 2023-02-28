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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:15

В Волгоградской области проверят паводкоопасные территории

Подготовка к половодью стартует уже с первого дня весны
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
К паводку готовятся в районах.

К паводку готовятся в районах.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области накануне весеннего половодья оценят пропускную способность русел рек, состояние гидротехнических сооружений в 15 паводкоопасных районах. Этот вопрос, как сообщает volgograd.kp.ru обсуждали сегодня, 28 февраля, на заседании межведомственной комиссии.

За относительно короткий период специалистам предстоит определить места потенциального образования заторов во время половодья, выявить наличие источников загрязнения и оценить состояние подъездных путей.

При обнаружении препятствий для хода воды и опасных объектов местные администрации проинформируют, а те, в свою очередь, должны ликвидировать их в кратчайшие сроки. Члены комиссии также оценят состояние гидротехнических сооружений, обеспечивающих пропуск паводка.