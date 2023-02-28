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НовостиОбщество28 февраля 2023 13:44

В Волгограде «Метроэлектротранс» возглавил экс-заместитель мэра Камышина

Ранее он возглавлял водоканал в третьем городе Волгоградской области
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Заведовать электротранспортом в областном центре будет камышанин.

Заведовать электротранспортом в областном центре будет камышанин.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 38-летний Андрей Летов занял пост генерального директора МУП «Метроэлектротранс». Ранее эту должность занимал Константин Шостак, но 28 февраля на официальном сайте предприятия в графе гендиректор значилась уже другая фамилия. Это volgograd.kp.ru подтвердили в МУП «Метроэлектротранс».

- Новый генеральный директор, Летов Андрей Владимирович, заступил на свою должность еще 20 февраля, - подтвердили в компании.

Андрей Летов рос и учился в Камышинском районе, окончил районный филиал ВолгГТУ. Был директором местного водоканала и первым заместителем главы Камышина, затем занял кресло в гордуме.