В Волгограде «Метроэлектротранс» возглавил экс-заместитель мэра Камышина

Заведовать электротранспортом в областном центре будет камышанин. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 38-летний Андрей Летов занял пост генерального директора МУП «Метроэлектротранс». Ранее эту должность занимал Константин Шостак, но 28 февраля на официальном сайте предприятия в графе гендиректор значилась уже другая фамилия. Это volgograd.kp.ru подтвердили в МУП «Метроэлектротранс».

- Новый генеральный директор, Летов Андрей Владимирович, заступил на свою должность еще 20 февраля, - подтвердили в компании.

Андрей Летов рос и учился в Камышинском районе, окончил районный филиал ВолгГТУ. Был директором местного водоканала и первым заместителем главы Камышина, затем занял кресло в гордуме.