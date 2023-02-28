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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 13:03

20 лет колонии строгого режима запросило гособвинение генералу Михаилу Музраеву

28 февраля в Южном окружном военном суде начались прения сторон
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В суде начались прения сторон.

В суде начались прения сторон.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственное обвинение запросило 20 лет колонии строгого режима для генерала Михаила Музраева. Свою позицию прокурор озвучил на заседании во время прения сторон, которые начались в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 28 февраля.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе военсуда, помимо этого гособвининение потребовало лишить экс-главу СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева классного чина, специального звания и государственных наград. Напомним, что генерала обвиняют в терроризме, хранении оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Его сообщнику Владимиру Зубкову грозит 15 лет колонии строгого режима.