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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 12:56

Под Волгоградом мужчина заживо сгорел в металлическом вагончике

Пожар произошел поздно ночью
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Одного жильца вагончика спасти не удалось.

Одного жильца вагончика спасти не удалось.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Ужасающая трагедия произошла накануне вечером, 27 февраля, на острове Зеленый в городе Волжском Волгоградской области. Мужчина погиб при пожаре в небольшом металлическом вагончике. Звонок о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил незадолго до полуночи, сообщили volgograd.kp.ru в региональном управлении МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило в 23.41. В вагончике площадью 27 квадратных метров загорелись вещи, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС.

Работники 13-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место возгорания и локализовали пожар в 0.10, но одного жильца вагончика спасти не удалось. Причина пожара устанавливается.