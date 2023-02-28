Президент присвоил почетное звание главврачу больницы №4 Волгограда

Елена Щербинина. Фото: КБ №4

Согласно указу президента РФ Владимира Путина главврач больницы №4 Волгограда Елена Щербинина стала Заслуженным работником здравоохранения РФ. С присвоением почетного звания медика с огромным опытом поздравил губернатор Андрей Бочаров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Елена Щербинина – выпускница Волгоградского медуниверситета, более 20 лет работает в здравоохранении. Специализировалась в хирургии в 12-й больнице, затем стала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе. Последние 13 лет возглавляла клиническую больницу № 4 в Волгограде.

С первых дней пандемии коронавируса 4-ю больницу на Тракторном превратили в ковидный госпиталь. В «красной зоне» здесь лечили самых тяжелых пациентов с COVID-19 и заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной системы, а также онкологией, осложнениями в виде инсультов и инфарктов. Коллективу под руководством Елены Щербининой удалось спасти немало жизней.