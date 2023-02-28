В Волгограде подрядчику грозит тюрьма за мошенничество с жильем для сирот

Расследование завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После утверждения обвинительного заключения 60-летний директор строительной компании из Среднеахтубинского района предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве жилья для сирот. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, еще в 2015 году областной комитет строительства заключил договор с подрядчиком. За 2,2 миллиона исполнитель должен был построить две однокомнатные квартиры.

- Квартиры, предназначенные для детей-сирот, фигурант построил с явными нарушениями требований проектной документации, а также требований строительных норм и правил. При этом, нарушения носили скрытый характер, что позволило обвиняемому создать видимость оконченного строительного объекта, - уточнили в следкоме.

Экспертиза показала, что жить в квартирах нельзя. Сейчас мужчина находится в ожидании суда. Дело передали в прокуратуру. Добавим, что на стадии расследования следователи наложили арест на имущество стоимостью 5 миллионов.