В Волгограде многодетной семье дали квартиру спустя 7 лет

Многодетная семья едва не осталась без жилья. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Красноармейском районе Волгограда прокуратура проверила обращение многодетной матери о покупке недвижимости семилетней давности. Женщина с тремя детьми приобрела жилье на средства от полученного маткапитала, но к этому моменту дому уже признали аварийным. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в региональной прокуратуре.

- Женщина купила квартиру 27 декабря 2013 года, а еще 20 ноября того же года жилье было признанно аварийным. Получилось это так, потому что администрация Красноармейского района по ошибке уведомила о предстоящем расселении не заявительницу, а предыдущего собственника, - пояснили в ведомстве.

Многодетная мать обратилась в администрацию Волгограда, чтобы ей компенсировали деньги на жилье, но комитет жилищной и социальной политики мэрии выплатили женщине всего 415 тысяч рублей – что не соответствовало изменениям в Жилищном кодексе РФ.

Прокурор Красноармейского района выступил на стороне женщины и выдвинул иск к администрации Волгограда о признании права за многодетной матерью на получение жилья либо компенсации. После длительных проверок и ответных исков, заявительница с детьми наконец смогла въехать в собственную обустроенную квартиру.