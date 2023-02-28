Для восьми музеев Волгограда и области закупят интерактивное оборудование

В музеях появится новое оборудование. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В восьми музеях Волгограда и области в 2023 году планируется техническое переоснащение. На средства нацпроекта «Культура» закупят современное интерактивное оборудование для «Старой Сарепты» в Волгограде, Волжского музейно-выставочного комплекса, Камышинского, Кумылженского, Палласовского и Светлоярского историко-краеведческих музеев, а также для Урюпинского художественно-краеведческого и музе «Земля — Космос» Николаевского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомкультуры.

В музеях появятся интерактивные сенсорные столы и панели, современный звук, экспозиционно-выставочное и светотехническое оборудование, а также антивандальные витрины и спецоборудование. Плюс к этому в Палласовском музее сделают капремонт на 10,5 миллиона рублей.