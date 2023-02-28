В Волгограде лже-фармацевты обманули 70-летнюю пенсионерку на полмиллиона

Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Александр ПАНОВ

70-летняя жительница Волгограда стала жертвой лже-фармацевтов. Неизвестные обманули женщину на полмиллиона рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городского УМВД, потерпевшая обратилась в полицию сразу после того, как поняла, что ее развели на деньги. По словам заявительницы, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей фармацевтической фирмы.

- Незнакомка убедила женщину, что ей положена денежная компенсация якобы за ранее приобретенные лекарства в их магазине. Однако за хранение данной «выплаты» злоумышленница попросила оплатить комиссию в размере 444 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Пенсионерка поверила и лишилась сбережений. Стражи порядка настоятельно призывают помнить о телефонных аферистах и быть бдительными.