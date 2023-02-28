В Волгограде закрылись все открытые ледовые катки

Катки в Волгограде закрылись до конца 2023 года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде 28 февраля официально завершен сезон зимних развлечений 2022-2023. В минувшие выходные из-за высокой температуры последний день отработали все открытые ледовые катки города. В последний день зимы о завершении сезона объявили в парках ЦПКиО и Раздолье, где были катки с морозильными установками и снежные горки с искусственным снегом, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Друзья, мы очень хотели протянуть еще неделю, чтобы вы успели заглянуть в последний раз в этом сезоне на каток, но погода уже совсем попрощалась с зимой, - пояснила свое решение администрация парков.

Вскоре волгоградцы смогут развлечься на аттракционах весенне-летнего сезона. Покататься на коньках до следующей зимы можно будет на крытых круглогодичных катках в Волгограде и Волжском. Больше всего не повезло в этом году любителям лыж, для них сезон закрылся, так и не начавшись.