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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 10:29

Музыка не понравилась: в Волгограде посетитель клуба Gatsby ударил диджея бутылкой по голове

Отдыхающий клуба ударил бутылкой по голове диджея в Волгограде
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пьяному посетителю не понравилась музыка.

Пьяному посетителю не понравилась музыка.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередная вечеринка в лаунж-баре Gatsby в центре Волгограда закончилась скандалом. Один из отдыхающих в пьяном угаре ударил 28-летнего диджея стеклянной бутылкой по голове. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Как позже объяснил 44-летний нападавший мужчина, ему не понравился тот музыкальный репертуар, который включал в этот вечер диск-жокей. Молодой человек обратился в медицинское учреждение. Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело в отношении бунтаря за хулиганство, понесшее легкий вред здоровью.