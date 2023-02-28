Музыка не понравилась: в Волгограде посетитель клуба Gatsby ударил диджея бутылкой по голове

Пьяному посетителю не понравилась музыка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередная вечеринка в лаунж-баре Gatsby в центре Волгограда закончилась скандалом. Один из отдыхающих в пьяном угаре ударил 28-летнего диджея стеклянной бутылкой по голове. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Как позже объяснил 44-летний нападавший мужчина, ему не понравился тот музыкальный репертуар, который включал в этот вечер диск-жокей. Молодой человек обратился в медицинское учреждение. Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело в отношении бунтаря за хулиганство, понесшее легкий вред здоровью.