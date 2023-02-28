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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:43

В Волгограде в крупной партии семян горчицы нашли карантинный сорняк

66 тонн продукции находилось на хранении у ООО «Астерра»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Михаил Фролов.

Фото: Михаил Фролов.

Фото: "КП" Архив

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил крупную партию семян горчицы весом 66 тонн с сорняком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, горчак ползучий выявили в образце, взятом на исследование. Эту информацию передали в ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

- Установлено, что хранителем указанной партии является ООО «Астерра», осуществляющее свою деятельность на территории города Волгограда, - уточнили в региональном Россельхознадзоре.

Ответственное лицо не обеспечило карантинные фитосанитарные требования при заготовке и хранении продукции. Юрлицу выдали предостережение.