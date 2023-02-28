В Волгоградской области простятся с танкистом Сергеем Егоровым, погибшим в СВО

Сергей Егоров. Фото: t.me/rafrolmr

Во Фроловском районе Волгоградской области простятся с мобилизованным жителем хутора Выездинский Сергеем Егоровым. Он погиб, выполняя свой гражданский долг в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Это volgograd.kp.ru подтвердили в военкомате Фроловского и Ольховского районов.

Молодому человеку было всего 22 года, 26 марта он мог бы отпраздновать свое 23-летие. В зоне СВО был танкистом, оператором-наводчиком. Его не стало 22 февраля.

Редакция «Комсомольской правды» выражает свои искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.