МЧС сообщило жителям Волгограда о ложной воздушной тревоге по радио

Радио вновь взломали в нескольких регионах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителей Волгограда и области 28 февраля 2023 года вновь напугали сигналы воздушной тревоги, которые передавали по радио. На этот раз по словам очевидцев, сообщения звучали на «Дорожном радио». МЧС России сообщило, что сигналы были ложными, а их причиной вновь стал взлом серверов радиостанций, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в прошлый раз тревожные сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетных ударов из радиоприемников в Волгоградской области и других регионах страны прозвучали 22 февраля. А официальная проверка системы оповещения о ЧС в регионе запланирована на 1 марта. В этот день с 10 до 11 утра на улицах будут выть сирены и звучать сигнал «Внимание всем!».