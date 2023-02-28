В Волгограде молодой водитель без прав за рулем «Хендэ» врезался в «Дастун»

Два человека получили травмы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с двумя пострадавшими произошло 27 февраля в Советском районе Волгограда. На улице Краснопресненской врезались «Хендэ Солярис» и «Датсун Он-До». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Хендэ» находился 20-летний молодой человек без водительских прав.

- Напротив дома № 7 по улице Краснопресненская не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Датсун Он-До» под управлением 24-летнего водителя, - уточнили в полиции.

В результате столкновения травмы получили водитель «Датсуна» и его 54-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.