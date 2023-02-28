В Волгоградской области простятся с разведчиком отряда «Бессмертный Сталинград» Андреем Аникиным

Андрей Аникин. Фото: t.me/agimbatov34

В Волгоградской области 28 февраля простятся с 33-летним разведчиком отряда «Бессмертный Сталинград» Андреем Аникиным, погибшим в зоне проведения специальной операции на Украине. При выполнении задания в ДНР боец получил тяжелые ранения, от которых скончался во время эвакуации, сообщил сайту volgograd.kp.ru депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

- Андрей Аникин - настоящий Мужчина, Воин, патриот и верный сын своего Отечества, отдавший свою жизнь за свободу своей страны и жизни своих сограждан, - написал соболезнования депутат в своем тг-канале.

Боец штурмового отряда с позывным Аникей получил образование в Волгоградском энергетическом колледже на факультете энергетики. Срочную службу прошел стрелком во внутренних войсках, дислоцированных в Калаче-на-Дону. В сентябре получил повестку, после выполнял боевые задачи на Николаевском направлении, эвакуировал жителей Херсона. В январе вошел в состав отряда «Бессмертный Сталинград».

Редакция «КП-Волгоград» соболезнует семье и близким Андрея Аникина и всех погибших в ходе СВО.

Напомним, это не единственная потеря отряда «Бессмертный Сталинград». Житель Волгограда Мубариз Мамедов погиб, спасая жизни сослуживцев при артиллерийском обстреле.