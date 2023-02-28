В военсуде начались прения по громкому делу волгоградского генерала Музраева

Фото: пресс-служба Южного военного суда.

Утром 28 февраля в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся прения сторон по громкому уголовному процессу в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе военсуда, этот этап судебного разбирательства не ограничится одним заседанием. Добавим, заседание было назначено на 10.00, однако началось с опозданием.

Напомним, генерала Михаила Музраева судят за организацию теракта – поджог дома губернатора региона в 2016 году. Тогда Музраев и его сообщник авторитет Зубков спланировали покушение, которое реализовали исполнители. Генерала обвиняют по трем тяжким статьям, в том числе хранении оружия.