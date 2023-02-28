Волгоградцам напомнили об уплате налогов до 28 февраля

Ведомство напомнило о сроках уплаты налогов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До сегодняшнего дня, 28 февраля, жители Волгоградской области должны внести ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, а также страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за январь. Об этом volgograd.kp.ru напомнили в УФНС области.

- Организация, которая состоит на учете в нескольких налоговых инспекциях, может предоставить одну налоговую декларацию всех объектов в любую инспекцию, - отметили в региональном ведомстве.

Также до конца февраля волгоградцам необходимо погасить транспортный и земельный и налог за прекращение предпринимательской деятельности, а также за период с 23 января по 22 февраля и треть НДС за четвертый квартал 2022 года, налог на имущество организаций за 2022 год.