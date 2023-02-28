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НовостиЭкономика28 февраля 2023 7:31

Волгоградцам напомнили об уплате налогов до 28 февраля

Налогоплательщикам предоставили перечень налогов для погашения
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ведомство напомнило о сроках уплаты налогов.

Ведомство напомнило о сроках уплаты налогов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До сегодняшнего дня, 28 февраля, жители Волгоградской области должны внести ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, а также страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за январь. Об этом volgograd.kp.ru напомнили в УФНС области.

- Организация, которая состоит на учете в нескольких налоговых инспекциях, может предоставить одну налоговую декларацию всех объектов в любую инспекцию, - отметили в региональном ведомстве.

Также до конца февраля волгоградцам необходимо погасить транспортный и земельный и налог за прекращение предпринимательской деятельности, а также за период с 23 января по 22 февраля и треть НДС за четвертый квартал 2022 года, налог на имущество организаций за 2022 год.