Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области снизилась на 11%

Волгоградцы на последней неделе февраля меньше болели и обращались к врачам. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Волгоградской области во время февральских праздников стало меньше болеющих гриппом и ОРВИ. За восьмую неделю 2023 года заболеваемость в регионе снизилась на 11%. На карантин ушли классы в семи школах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по региону

- Низкая обращаемость в медицинские учреждения связана с праздничными выходными днями и разобщением детских коллективов, - отмечают в ведомстве.

Отправлять волгоградцев на больничный продолжают в основном грипп типа В, а также различные ОРВИ, среди которых преобладают аденовирус, РС-вирус, бокавирус и риновирус. Не ушел из региона и коронавирус. Так что расслабляться еще рано.