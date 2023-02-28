Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 февраля 2023 6:45

В СВО погиб механик-водитель из отряда «Бессмертный Сталинград»

Волгоградцу Мубаризу Мамедову было 27 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: t.me/agimbatov34

Фото: t.me/agimbatov34

Житель Волгограда Мубариз Мамедов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. 27-летний доброволец входил в отряд «Бессмертный Сталинград». Как сообщил депутат Государственной думы Андрей Гимбатов, волгоградец погиб, спасая жизни сослуживцев, при артиллерийском обстреле.

Мубариз Мамедов родился в поселке Горьковский Советского района Волгограда. В детстве обучался в Урюпинской кадетской школе-интернате. Затем он поступил в Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Получив диплом, отправился в армию, служил в ВДВ и получил квалификацию механика-водителя БМП. Мубариз работал монтером путей на железной дороге.

Волгоградец отправился на СВО добровольцем, с октября 2022 года он выполнял боевые задачи на Херсонском направлении. В январе он вступил в ряды отряда «Бессмертный Сталинград».

- В ходе боя БМП Мамедова подорвался на противотанковой мине. Мубариз, получивший ранение, смог вытащить из-под огня одного из бойцов, после чего, не смотря на собственное состояние, вернулся еще за одним боевым братом, но в результате артиллерийского обстрела был смертельно ранен, - написал в своем телеграм-канале Андрей Гимбатов.