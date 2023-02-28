В пансионате на юге Волгограда пенсионеры не имели доступ к питьевой воде

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Кировского района Волгограда в результате проверки одного из пансионатов обнаружила ряд грубых нарушений. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, материалы направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

На момент визита прокуроров в пансионате находилось 20 человек в возрасте от 70 до 85 лет. При этом в помещениях была антисанитария, отсутствовал обеззараживатель воздуха, устройство для транспортировки инвалидов, также пенсионеры не имели прямого доступа к питьевой воде.

Помимо этого, инспекторы обнаружили нарушения требований жилищного, земельного, противопожарного и санитарно- эпидемиологического законодательства. Пансионат открыли в жилом доме, там нет системы оповещения, эвакуационных выходов. Прокуратура вышла в суд с требованием запретить ИП заниматься деятельностью, а также направила материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Добавим, что прокуратура проверила еще три пансионата, в которых нашла ряд нарушений закона.