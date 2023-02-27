Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 15:28

В Волгограде взыскали 400 тысяч рублей с женщины, прикидывавшейся инвалидом

Не обошлось без помощи прокуратуры
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Про возвращение социальных выплат женщина будто и забыла

Про возвращение социальных выплат женщина будто и забыла

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде женщине, оформившей ложные документы об инвалидности, пришлось вернуть государству более 400 тысяч рублей. За дачу взятки экспертам по установлению инвалидности Центральный районный суд приговорил волгоградку к 2 годам лишения свободы условно, но она не спешила возвращать социальные выплаты. Об этом volgograd.kp.ru рассказали в прокуратуре региона.

- Незаконно полученные в качестве пенсии по инвалидности, ежемесячных выплат и единовременного пособия денежные средства в общей сумме более 400 тыс. рублей осужденная в бюджет не возместила, - объяснили в ведомстве.

Тогда в дело пришлось вмешаться прокурору и уже после иска женщина полностью возместила в бюджет незаконно полученные деньги.