В Волгограде задержали группу молодых людей, обворовывающих школы

Воришки не чурались брать компьютеры, предназначенные для обучения детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде полицейские задержали трех молодых людей, которые крали имущество в общеобразовательных школах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районах. Безработные 19-ти и 20-ти летние волгоградцы, один из которых ранее уже был судим, без проблем отжимали пластиковые окна и проникали внутрь. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

- За неделю злоумышленникам удалось совершить семь краж. Часть похищенного они успели сдать в скупку, а деньги потратить, - рассказали в главке.

В основном банда юных налетчиков брали оргтехнику – это ноутбуки, системные блоки, компьютерные системные блоки и многое другое. В итоге правоохранительным органам удалось вычислить и задержать воришек. Двое из них подозреваемых арестованы, одному выдана подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».