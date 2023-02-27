Житель Волгограда избивал и держал в плену беременную женщину

Волгоградцу за его зверства дали 4 года колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Советский районный суд Волгограда признал виновным 25-летнего местного жителя по трем статьям Уголовного кодекса. В ночь с 17 на 18 декабря 2021 года волгоградец поссорился со своей девушкой, которая сообщила, что беременна. Он отрицал отцовство и на фоне ревности стал избивать беззащитную, угрожая расправой. Мужчина решил запереть беременную в квартире, не давая ей уйти и общаться с родственниками. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Через несколько дней девушка смогла позвонить своей матери, которая вызвала полицейских. Они освободили пленницу, которой потребовалась госпитализация из-за телесных повреждений. Ребенка она потеряла.

Устроивший зверства мужчина признал вину частично. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.