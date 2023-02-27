Правительство выделило Волгоградской области 130,5 млн рублей на туризм

Волгоградская область получит деньги из федерального центра на туризм Фото: Игорь БУГАЕВ

Правительство Российской Федерации в 2023 году выделит регионам 11,4 миллиарда рублей на развитие туризма. Волгоградская область получит 130,5 миллиона рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной думы, регион получит субсидии из федеральной казны для грантовой поддержки туристического бизнеса.

Порядка 89,5 миллиона рублей из выделенных денег направят на софинансирование проектов развития инфраструктуры туризма – на покупку оборудования, создание безбарьерной среды, путеводителей и аудиогидов. Еще 41 миллион рублей пойдет на поддержку общественных инициатив, например, на обустройство туристических маршрутов и зон отдыха.

Отмечается, что в Волгоградской области в этом году планируют реализовать проект «Город открытий». В рамках десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным, появятся новые туристические маршруты для детей с посещением научно-технических организаций.