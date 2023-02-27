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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:52

В Волгоградской области отреставрируют 88 памятников защитникам Отечества

Обновление проходит в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Обновление коснется не только памятников райцентров, но и небольших поселений

Обновление коснется не только памятников райцентров, но и небольших поселений

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2023 году в Волгоградской области приведут в порядок 88 братских могил и памятников , посвящённых событиям и героям Великой Отечественной войны. Реставрация будет вестись в рамках регионального плана, приуроченного 80-й годовщине победы в Сталинградской битве и федеральной программы. Об этом volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете государственной охраны объектов культурного наследия.

- С помощью федеральной целевой программы отремонтируют 24 объекта в Городищенском, Еланском, Иловлинском, Калачёвском, Новоаннинском и Среднеахтубинском районах, - уточнили в ведомстве.

Всего за 4 года существования этой инициативы было обновлено 42 братские могилы, из которых 21 были отреставрированы в прошлом году. Ещё 64 памятника защитникам Отечества в Волгограде, Камышине, Урюпинске и 14 районах области были отремонтированы на средства губернаторской программы.