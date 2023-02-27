Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 13:44

На набережной в Волгограде начали монтировать 30-метровую перголу

Под большим навесом сделают фонари и 8 скамеек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде на верхней террасе Центральной набережной стартовали работы по установке перголы. Навес на благоустроенном участке между музтеатром и улицей Ковентри будет протяженностью 30 метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

- В настоящее время рабочие устанавливают строительные леса для дальнейшего монтажа перголы, - отметили в мэрии.

Светодиодная пергола будет состоять из каркаса и ламелей, на которых установят 25 фонарей. Также под конструкцией будут 8 скамеек.

В прошлом году на участке от музыкального театра до улицы Ковентри появилась брусчатка на площади 7,5 тысячи квадратных метров, были смонтированы фонари и скамейки. Агрономы высадили 2 тысячи растений.