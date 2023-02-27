На набережной в Волгограде начали монтировать 30-метровую перголу

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде на верхней террасе Центральной набережной стартовали работы по установке перголы. Навес на благоустроенном участке между музтеатром и улицей Ковентри будет протяженностью 30 метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

- В настоящее время рабочие устанавливают строительные леса для дальнейшего монтажа перголы, - отметили в мэрии.

Светодиодная пергола будет состоять из каркаса и ламелей, на которых установят 25 фонарей. Также под конструкцией будут 8 скамеек.

В прошлом году на участке от музыкального театра до улицы Ковентри появилась брусчатка на площади 7,5 тысячи квадратных метров, были смонтированы фонари и скамейки. Агрономы высадили 2 тысячи растений.