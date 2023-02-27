Волгоградский губернатор провел встречу с послом Беларуси в РФ

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде состоялась рабочая встреча губернатора Андрей Бочарова с чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. На совещании обсуждались предварительные результаты взаимодействия в различных сферах и перспективы дальнейшей совместной работы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе областной администрации.

- Несмотря на все кризисы и проблемные вопросы, по итогам 2022 года товарооборот между Волгоградской областью и Белоруссией увеличился на 46%. Более 230 предприятий имеют серьёзные партнерские отношения с Республикой. Это говорит о достаточно хороших кооперационных связях, - отметил Андрей Бочаров.

Дмитрий Крутой заявил на встрече, что планируется увеличение товарооборота Беларуси с Волгоградской областью в два раза. Для совместной кооперации были выделены сферы импортозамещения в промышленности, АПК, строительство, ЖКХ, обновление пассажирского, сельскохозяйственного и обслуживающего транспорта, формирование логистического центра для расширения торговли с третьими странами.

- Губернатор Минской области и ряд других изъявили желания с делегациями здесь побывать и, с учетом своей специфики, найти новые возможности для совместной работы, - подчеркнул Дмитрий Крутой.