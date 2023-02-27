Народный дозор 2022: определились победители конкурса

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области подвели итоги конкурса «Народный дозор», который вот уже 10 лет проводит Общественный совет ГУ МВД по Волгоградской области. На сайте «Комсомольской правды» шло голосование за героев, которые в трудную минуту пришли на помощь. Волгоградцы проявили внимательность, заботу, храбрость и человечность.

На победу в конкуре претендовали герои восьми историй. В течение недели шло голосование. По его итогам победителем «Народного дозора-2022» стали капитан полиции Виталий Пивненко и старший лейтенант полиции Владимир Попов. Офицеры накануне Нового года помогли беременной женщине быстро доехать до роддома, где через 7 минут у нее появился на свет малыш. Инспекторы ГИБДД сопровождали беременную с мужем по дорогам через несколько районов Волгограда.

Второе место занял капитан полиции Евгений Козянин. Он увидел охваченный пожаром дом в Кировском районе, вызвал спасателей и, не раздумывая, бросился в огонь. Полицейский спас из горящего дома многодетную семью. Замкнули тройку старшие лейтенанты Павел Николаенко, Максим Трифонов и Александр Бубнов из Городищенского района. В апреле они откликнулись на просьбу о помощи волгоградца, чей сын ударился головой, упав с дерева. Госавтоинспекторы на своей машине с включенной сиреной довезли 9-летнего мальчика до больницы.

Набравшего наибольшее число голосов конкурсанта ждут сувениры от издания, а также фотоотчет и статья о победителе конкурса на сайте www.volgograd.kp.ru. Победители будут торжественно награждены правами Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области. С результатами голосования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.