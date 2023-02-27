Волгоградка пойдет под суд за сокрытие недвижимости при объявлении себя банкротом

Женщина нарушила закон, передав свое имущество родственникам Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Индивидуальная предпринимательница из Волгограда может угодить за решетку на 3 года. Являясь должником ресурсоснабжающей организации, женщина объявила себя банкротом, но параллельно с этим переписала свою недвижимость на родственников. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На протяжении двух лет – с 29 марта 2019 года по 28 июня 2021 года, - женщина числилась банкротам, но вместе с этим передала свой земельный участок с домом на общую сумму более 6 миллионов рублей своим родственникам. При чем либо в безвозмездной форме, либо по огромной скидке. Следствие посчитала, что таким образом женщина причинила ущерб кредитору.

Женщина обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба «. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу.