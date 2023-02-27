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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 12:50

Волгоградка пойдет под суд за сокрытие недвижимости при объявлении себя банкротом

Следствие считает, что она принесла ущерб кредитору
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Женщина нарушила закон, передав свое имущество родственникам

Женщина нарушила закон, передав свое имущество родственникам

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Индивидуальная предпринимательница из Волгограда может угодить за решетку на 3 года. Являясь должником ресурсоснабжающей организации, женщина объявила себя банкротом, но параллельно с этим переписала свою недвижимость на родственников. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На протяжении двух лет – с 29 марта 2019 года по 28 июня 2021 года, - женщина числилась банкротам, но вместе с этим передала свой земельный участок с домом на общую сумму более 6 миллионов рублей своим родственникам. При чем либо в безвозмездной форме, либо по огромной скидке. Следствие посчитала, что таким образом женщина причинила ущерб кредитору.

Женщина обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба «. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу.