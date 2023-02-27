Состав в секрете: «Ротор» провел последний матч на сборах

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» 27 февраля завершил программу зимних сборов контрольным матчем. Волгоградская команда в Ессентуках сыграла вничью со счетом 2:2 со «Спартаком-Нальчик».

«Сине-голубые» решили провести матч в обстановке строжайшей секретности. Трансляция встречи не велась, также неизвестен состав, принимавший участие в игре. Известно только то, что мячи в ворота «Спартака» у «Ротора» забили Сергей Зуйков и Илья Сафронов.

Третий сбор подопечных Алексея Стукалова, проходивший в Кисловодске, подошел к концу. «Ротор» возвращается в Волгоград, после трех выходных команда приступит к тренировкам в родном городе. Сезон во Второй лиге для «сине-голубых» возобновится 11 марта, в этот день они дома сыграют с «Дружбой» из Майкопа.

«Ротор» на сборах провел девять матчей. Волгоградская команда одолела «Ахмат-М» (5:0), «Биолог-Новокубанск» (2:1), «Висту» из Геленджика (6:3), «Машук-КМВ» (4:2), «СтавропольАгроСоюз» (5:0), «Салют» из Белгорода (4:1), уступила «Динамо» из Махачкалы (0:2), «Текстильщику» из Иваново (0:1), сыграла вничью с «Тверью» (2:2).