В Волгограде пресекли деятельность фейковой площадки по производству рыбной продукции

Бизнесмены решили обогатиться за счет рыбных поставок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области специалисты Россельхознадзора обнаружили фантомную площадку ИП Шелепова, которая якобы занималась поставкой и переработкой рыбы. Инспекторы заметили, что некое ИП Самоцкая, зарегистрированное в Москве, регулярно поставляет по 135 тонн свежей рыбы, однако к деталям поставки имеются большие вопросы. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в межрегиональном управлении.

- На площадке ИП Самоцкая А. В. данная рыба добавлена через транзакцию «переработка / производство, но сырье там не указано, а сама продукция не отдавалась на ветеринарно-санитарную экспертизу, - заявили в Россельхознадзоре.

Подвели частных предпринимателей и ветеринарные сопроводительные документы – согласно им, рыбу из Москвы до Волгограда на расстоянии 1000 км доставляли за 3 минуты. При чем без учета времени погрузки и приемки продукции.

Также проверка показала, что ИП Самоцкой в основном занимается ресторанами и доставкой продуктов, а частник Шелепов по документам ухитрился перерабатывать продукции из рыбного сырья больше, чем весила сама рыба. К примеру, 25 тонн щуки получилось 30 тонн мороженой рыбы.

Таким образом, инспекторы признали площадку по переработке рыбой фантомной и передали сведения в правоохранительные органы, прокуратуры и налоговой службы.