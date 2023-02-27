Бастрыкин поручил провести проверку рейдерского захвата СНТ в Волгоградской области

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после жалобы жителей «СНТ Мичуринец-2» из Волгоградской области. Дачники записали видеообращение главе СК из-за фальсификации результатов собрания, о котором людей не предупредили. В итоге имущество СНТ в селе Винновка Городищенского района было незаконно передано, по мнению дачников, в управление другому товариществу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову провести процессуальную проверку. Ее результаты будут на контроле центрального аппарата СК.