«Весной собирался жениться»: в Камышине простятся с 43-летним военнослужащим, погибшим в спецоперации

Вечная память погибшему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области проводят в последний путь 43-летнего старшину Виталия Ситникова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Не смотря на то, что мужчина всю жизнь прожил в Волгограде, похоронят его 1 марта на кладбище Камышина. Об этом volgograd.kp.ru рассказала сестра погибшего Нина Ситникова.

- Брат служил по контракту более 20 лет. В 1990-х служил в Чечне. Ветеран боевых действий, награжден Орденом Жукова, - рассказала Нина Ситникова.

По словам сестры погибшего, Виталий Ситников отправился в зону проведения специальной военной операции еще год назад. В марте должен был прийти в отпуск, планировал расписаться со своей девушкой, которая ждет ребенка, но не успел. Он погиб 3 февраля 2023 года.

Похоронят бойца с военными почестями в Камышине, где живет его мать. «Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким Виталия Ситникова.