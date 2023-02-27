В Волгоградской области мужчина поджег деревянный дом бывшей возлюбленной

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 23 февраля 36-летняя жительница Камышина обратилась в отдел МВД из-за поджога ее деревянного дома. Пожарные потушили огонь, а полицейские организовали поиск поджигателя. Подозреваемый был найден, им оказался 38-летний ранее судимый бывший возлюбленный хозяйки дома. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мужчину захлестнули неприязненные отношения к бывшей возлюбленной. Он облил стену дома бензином, после чего совершил поджог. Задержанный сознался в преступлении. На него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии.