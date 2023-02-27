В Волгоградской области в 2023 году построят и отремонтируют 600 км дорог

Дорожный ремонт начнется при наступлении теплой погоды Фото: Екатерина СИМОХИНА

На оперативном совещании губернатора Андрей Бочарова главной темой стала подготовка и проведение дорожных работ в Волгоградской области в 2023 году. Планируется, что будут построены и отремонтированы около 600 километров дорог. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе областной администрации.

- В настоящее время уже обеспечена практически 100%-я контрактация всех дорожных объектов текущего года. Продолжается проектирование объектов 2024-2025 годов, - отметил губернатор.

Работы начнутся, когда установится теплая погода. Дорожники выйдут на объекты при установлении температуры воздуха не менее +5 градусов.

На оперативном совещании губернатор также обратил внимание своих заместителей на развитие транспортного коридора Север-Юг, который имеет стратегическое значение для страны. О важности проекта заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. На территории Волгоградской области в состав коридора входят обход Волгограда, новая трасса в Волго-Ахтубинской пойме.