В Волгограде задержали женщину, вонзившую нож в своего возлюбленного

Женщина в алкогольном бреду пырнула мужчину ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

63-летняя волгоградка в порыве эмоций и под действием алкоголя едва не убила своего сожителя. Конфликт, произошедший вечером 26 февраля, чуть не закончился поножовщиной, о чем сообщили volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

- В больницу Тракторозаводского района был доставлен 63-летний мужчина с ножевым ранением в брюшной полости. Об этом врачи незамедлительно сообщили в полицию, - прокомментировали в главке.

Сотрудники правопорядка задержали сожительницу пострадавшего, с которой он проводил тот вечер и распивал спиртные напитки. В один момент между ними возникла ссора и женщина в порыве ярости ударила своего возлюбленного в живот ножом. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».