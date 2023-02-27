Волгоградские олимпийские чемпионы Исинбаева и Попов попали под санкции Украины

Украина ввела санкции против Елены Исинбаевой Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградские олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Александр Попов оказались в санкционном списке Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ, ограничения в отношении спортсменов будут действовать в течение 50 лет.

Санкции, в частности, запрещают оказавшимся в списке выводить капитал за пределы Украины, выполнять финансовые операции. Спортсменам будет отказано в выдаче виз и въезде в страну, с ними прекращены любые спортивные контакты.

Александр Попов оказался под санкциями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Исинбаева родилась в Волгограде. За свою спортивную карьеру она стала двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом, а также обладательницей бронзовой медали Игр. В ее активе множество мировых рекордов, побед на чемпионатах мира и Европы. После завершения спортивной карьеры Исинбаева была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, стала членом Международного олимпийского комитета. Александр Попов родился в Свердловской области, но на весь мир прославился как представитель Волгоградской области. На международной арене он представлял волгоградский регион, став 4-кратным олимпийским чемпионом по плаванию. Также у него пять серебряных медалей Олимпиад, шесть побед на чемпионатах мира. Ему было присвоено почетное звание члена МОК, вошел в состав совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

Отметим, в санкционном списке Украины оказались еще два представителя российского спорта – президент федерации тенниса РФ Шамиль Тарпишев и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.