В Волгограде фальшивых купюр за год стало на 32% меньше

Количество фальшивок заметно снизилось. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В 2022 году в банках Волгоградской области обнаружили 268 поддельных банкнот, что на 32% меньше, чем годом ранее. Чаще всего находили фальшивые пятитысячные (161), купюры по 2000 рублей (38) и по 1000 рублей (66), сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

«Традиционно чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году выявлена 161 поддельная купюра номиналом 5000 рублей. На их долю приходилось 60% от всех выявленных фальшивых денежных знаков», – отметил зам. управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Из зарубежной валюты лидерами среди подделок стали банкноты номиналом 50 и 100 долларов. При этом за 2022 года в Волгограде нашли лишь 15 иностранных фальшивок. В 2021-м их было 56.

Зато мелкие российские деньги подделывают реже. За целый год из обращения в регионе изъяли лишь одну пятирублевую монету, а также по одной фальшивке номиналом в 50 и 500 рублей.