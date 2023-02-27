В Волгограде завершили ремонт на перекрестке Рабоче-Крестьянской и Академической

Фото: Алена Кузьмина

В Ворошиловском районе Волгограда на пересечении улиц Рабоче-Крестьянская и Академическая восстановили аварийный участок. Об окончании работ volgograd.kp.ru сообщили в «Концессии водоснабжения».

По сообщению ресурсоснабжающей организации, в настоящий момент все восстановительные работы завершены. Асфальт на месте раскопа и уложат в ближайшее время, с учетом погодных условий.

Напомним, что 26 февраля на этом перекрестке произошел порыв трубы, аварийная служба прибыла на место происшествия оперативно и стала устранять аварию, но из-за невозможности перейти к следующему технологическому этапу без приостановки подачи ресурса, три многоквартирных дома остались без холодной воды. Позже подачу ресурса возобновили.